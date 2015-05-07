Требуется разработка дополнительных функций и качественный редизайн сайта http://gusto.ua , требуется разработка мобильного приложения сайта http://gusto.ua. Так же рассмотрю предложение о разработке нового сайта схожего на сайт http://gusto.ua. Предпочтение отдается ...
Проверить 5-7 сайтов на вирусы, вылечить
Есть подозрения, что аккаунт хостинга где находятся сайты , был взломан. Необходимо сменить пароль на все FTP-аккаунты в панели управления. Исследовать контент аккаунта на наличие чужого кода/файлов .Устранить возможные дыры в ПО,если нужно провести лечение. Огромная просьба заявки подавать только тем, у кого в портфолио есть подобные (схожие) работы и регистрация на сайте не меньше года.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать калькулятор такой же как здесь http://remoskop.ru/pravilno-rasschitat-kolichestvo-plitki-pol-vannoj.html Пишите, срок и цену этой работы.Завершен10 лет назад
- $10
Необходимо установить код CPA партнерки на благодарственную страницу. Код есть, нужно собрать с сайта 2 параметра (стоимость и номер заказа) и вернуть их этот код. Движок OpenCart. Работы на полчаса. Хотелось ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Для благотворительного фонда, необходимо отредактировать подобранный шаблон на wordpress, или подобрать аналогичный с дополнительными блоками. Есть макет, + картинки, фон и текст. Используеться площадка hostenko.com на которой предустановлен ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте, есть парсер ввиде плагина вордпресс, необходимо переделать под один сайт... Присылайте Ваши заявки, обсудим ТЗ и стоимость! Для переписки использую только скайп, это важно!Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Приветствую! Ищем программиста на проект по разработке CRM-системы (Yii фрейворк, вторая версия) в качестве второго разработчика. Объем работы еще порядка 100 часов на текущий релиз, в дальнейших планах доработка системы и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Проблема в том что не работает редактор TinyMce(в редактировании фото товара и файл.менеджере), а точнее его плагин для работы с картинками. Эта проблема возникла при переносе с одного хостинга на другой.Завершен10 лет назад
Надо выполнить пару сео рекомендаций: 301 редирект на основной хост и 301 редирект с дубликатов страниц. Сайт www.express-nasledstvo.ru движок netcat. Пишите бюджет.Завершен10 лет назад
- $90
Необходимо доработать плагины для wordpress 1 Добавить фильтры по кастомным полям поле oplata1 - означает Оплата и доставка поле addres - означает Адрес за рубежом предусмотреть работу обеих галочек сразу выбранных ...Завершен10 лет назад
1) Добавить возможность Создавать подкатегории (Вшаблоне сделать выпадающее меню для категорий! 2)Нужно сделтаь новую админку для сайта вот пример админки можно использовать ее iwebask.com/blog/twitter-... 3)Сделать тикет систему (для работы с клиентами)! ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад