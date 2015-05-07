Проверить 5-7 сайтов на вирусы, вылечить

Есть подозрения, что аккаунт хостинга где находятся сайты , был взломан. Необходимо сменить пароль на все FTP-аккаунты в панели управления. Исследовать контент аккаунта на наличие чужого кода/файлов .Устранить возможные дыры в ПО,если нужно провести лечение. Огромная просьба заявки подавать только тем, у кого в портфолио есть подобные (схожие) работы и регистрация на сайте не меньше года.