Проверить 5-7 сайтов на вирусы, вылечить

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Закрыт6 заявок128 просмотров

Есть подозрения, что аккаунт хостинга где находятся сайты , был взломан. Необходимо сменить пароль на все FTP-аккаунты в панели управления. Исследовать контент аккаунта на наличие чужого кода/файлов .Устранить возможные дыры в ПО,если нужно провести лечение. Огромная просьба заявки подавать только тем, у кого в портфолио есть подобные (схожие) работы и регистрация на сайте не меньше года.

10 лет назад
seoshark
Олег 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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