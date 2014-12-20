Проверка и лечение 4х сайтов на вредоносный код

Необходимо проверить 4 сайта на вредоносный код, на одном хостинге.

Затем нужно будет предоставить подробный отчет о проделанной работе, указать через какую уязвимость был внедрен вредоносный код и какие действия были предприняты для ее ликвидации.

Мной будут предоставлены логи запросов к сайтам, и логи FTP соединений за указанный Вами период для анализа с Вашей стороны.