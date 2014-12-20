Проверка и лечение 4х сайтов на вредоносный код

Нужно написать систему (Функций много), тз скину уже при общении. Требуется профессионал знающий толк в своём деле, гарантирующий качество, и безопасность. При хорошо выполненной работе можем договориться на сотрудничество.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо проверить 4 сайта на вредоносный код, на одном хостинге.
Затем нужно будет предоставить подробный отчет о проделанной работе, указать через какую уязвимость был внедрен вредоносный код и какие действия были предприняты для ее ликвидации.
Мной будут предоставлены логи запросов к сайтам, и логи FTP соединений за указанный Вами период для анализа с Вашей стороны.
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