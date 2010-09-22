Публикация постов в LiveStreet (для classic)

$10
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка88 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо сделать возможность отложенной публикации постов в LS по крону.

13 лет назад
Leshiy
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
Выбранный исполнитель
classic
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов(-9)
13 лет назад
$10
1 день
  • Похожие заказы

  • Работа с Joomla

    Нужен хороший специалист по Joomla Нужно отсортировать фотографии в галерее и поработать с базой. Фотографии вылазят не те что нужно.

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Шаблон интернет магазина + отладка (oscommerce2.2)

    Сделать шаблон интернет магазина парфюмерии oscommerce 2.2. Дизайн картинки во вложении. Так же надо его почистить и удалить лишние файлы, картинки не нужные и т.д (вобщем чтоб место на хостинге почистить). И почистить в плане ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программирование интернет-магазина

    Есть готовый шаблон интернет-магазина zen cart http://osc.template-help.com/zencart_25726/index.php на английском языке. Что нужно: установить русификацию приложения, установить систему управления (рассматриваются предложения по системе управления), консультация по хостингу, возможность данного шаблона интегрировать в выбранную систему управления, небольшое редактирование, ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Оптимизация сайта под продвижение

    Сайт интернет-магазин о мебели. Нужно его оптимизировать, чтобы потом можно было продвигать. Указывайте цены, сроки и свои координаты (icq). С тем, кто понравится, свяжусь и все обговорю. Только для тех, кто имеет хорошие отзывы и портфолио!

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт старта сайта

    Написать скрипт старта сайта, чтобы сайт запускался с флеш ролика. Сайт vremenagoda.tom.ru. Текст после ролика "Добро пожаловать на сайт Торгового дома "Времена года" в виде кнопки. Файл в обменнике. Пример, цена, сроки?

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сайт для журнала

    Добрый день, Требуется разработать сайт для журнала, используя для этого подходящий доступный более-менее известный движок (чтобы не было проблем с использованием скинов). Требования к сайту: 1. возможность добавления статических страниц в древовидной структуре (аналог в WP) - к ...

    Веб-программирование21 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Небольшая доработка модуля mod_rokvirtuemart_scrol

    Нужно чтобы модуль скроллинга товаров, выводил кнопку "Добавить в Корзину" под товарами у которых есть свойства , причем эти свойства выводиться не должны (сейчас кнопка выводится только у товаров, у которых нет свойств, т.е. множества ...

    Virtuemart
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать флеш на основе шаблона

    Привет! новое дело: на руке вращается глобус. руку можно взять отсюда http://osc4.template-help.com/joomla_29312/ или любую другую подходящую. глобус отсюда - http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=28739&amp;pr_code=z6kE3jSbnYztA9KlWlwRj8Cb702DWV. вообщем должно быть все как здесь http://osc4.template-help.com/joomla_29312/ только глобус вращается срок - 1неделя. $? 2. http://www.templatehelp.com/preset/pr_preview.php?i=29057&amp;pr_code=z6kE3jSbnYztA9KlWlwRj8Cb702DWV сделать флэшку - ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад