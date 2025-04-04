Необходимо исправить баг выпадающего меню на сайте. При наведении на 'Our service' появляется скролл, вместо того чтобы просто выпадало меню. Требуется опыт в веб-программировании и CSS для решения данной проблемы.
Python
Требуется разработка Python-скрипта для автоматизации упаковки геометрических фигур с интеграцией их в DXF файл
Описание проекта:
Необходимо создать скрипт, который:
1. Генерирует фигуры (прямоугольники, квадраты, круги) на основе входных данных:
- Формат входных данных:
[длина×ширина] или
[радиус] + текстовая метка с номером заказа.
- Каждая фигура должна содержать номер заказа, отцентрированный шрифтом
simplex.shx.
- Точное соответствие геометрии: углы прямоугольников – 90°, окружности – без искажений многополигональные.
2. Оптимизирует размещение фигур на листе:
- Реализация алгоритма 2D bin packing с поддержкой поворотов фигур (90°, 45 °).
- Минимизация свободного пространства: целевой коэффициент заполнения ≥85%.
- Учет зазоров между фигурами (настраивается через конфиг).
3. Экспортирует результат в формат
.dxf (AutoCAD 2018+ совместимость):
- Отдельные слои для контуров фигур и текста.
Конфигурационный файл:
- Формат: YAML/JSON.
- Параметры:
```yaml
sheet:
width: 9999999 # мм
height: 1420 # мм
gaps:
default: 3.5 # мм
circle: 4 # мм (специфичный зазор для кругов)
colors:
rectangle: "#FF0000"
circle: "#00FF00"
text: “#……”
metadata_masks:
- pattern: "круг*" # шаблон для фильтрации
params: {color: "#0000FF", gap: 15}
```
Требования к качеству:
- Точность позиционирования: ±0.01 мм.
- Обработка краевых случаев: пересечения фигур (недопустимо), выход за границы листа (недопустимо).
- Валидация входных данных (ошибки формата, дубликаты номеров заказов).
Ожидания от исполнителя:
- Портфолио с примерами проектов по 2D-оптимизации или CAD-автоматизации.
- Понимание алгоритмов упаковки (Guillotine, Maximal Rectangles, Skyline).
- Опыт работы с библиотеками
ezdxf,
trimesh,
rectpack. (Не принципиально использование rectpack если не получается достичь целевого коэффициента заполнения. Напомню что целевой показатель более 85%)
Результат:
- Рабочий скрипт с документацией.
- Примеры тестовых данных и конфигов.
- Инструкция по настройке.
Детализация требований будет предоставлена после согласования.
Заявки фрилансеров
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