Работа по адаптации сайта под мобильное утсройство

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Добрый день, мне нужно адаптировать сайт на Амиро под мобильное устройство, а точнее сделать резиновым сайт с помощью тегов @media screen and (min-width:720px) {ваш css}. подробнее, что хочу написано тут http://habrahabr.ru/sandbox/89063/ . Беретесь ли Вы за такую работу и сколько оно будет стоить? Спасибо

CSS
10 лет назад
begemotik-2015
Андрей 
41 год
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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