Работа по адаптации сайта под мобильное утсройство

Добрый день, мне нужно адаптировать сайт на Амиро под мобильное устройство, а точнее сделать резиновым сайт с помощью тегов @media screen and (min-width:720px) {ваш css}. подробнее, что хочу написано тут http://habrahabr.ru/sandbox/89063/ . Беретесь ли Вы за такую работу и сколько оно будет стоить? Спасибо