Работа по переносу сайта на СМS Joomla

Не нужны мега навороты. Нужен просто нормально сделанный сайт и выложенный на любом бесплатном хостинге. Исходники плюс кратенькое описание. Лишних функций не надо, задача для тех кто умеет достаточна проста. Я к сожалению не умею )) Создать электронное ...