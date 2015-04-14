Работа с 1С-Битрикс Корпоративный портал

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки142 просмотра

Когда создали счёт необходимо его сохранить в .xml файле и отправить на определённую почту. Вот такие поля:

-номер

-оплачен

-отгружен

-сумма

-контрагент

-ответственный

Перечень:

-товары

-цена

-кол-во

-ед. измерения

-сумма итого

-комментарии

И ещё пару подобных задач

10 лет назад
NadezhdaA
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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