Работа с заголовками на Вордпресс

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Техническое задание для сайта ***.com 

1. 

Необходимо убрать из-под заголовков headings элементы на страницах сайта: 

На страницах типа Single Post убрать заголовки: 

https://*****.com/raise-*******-level/ 

Заголовки 

H3 
H3: Leave a Comment Cancel Reply 

Изменить на div или span. 

.... 

H4 
H4: 5 comments 
Изменить на div или span. 

... 

H5 
H5: Authro name 
Изменить на div или span. 

.... 
В блоке про другие посты: 

H5: Get User Login History in Windows with PowerShell 
H5: Search for AD Accounts with the Password Not Required Attribute Enabled  

Заменить на H2. 

 

2. 

Необходимо убрать из-под заголовков headings элементы на страницах сайта: 

На странице Главная убрать заголовки: 

https://****.com/ 

H3 
H3: Active Directory 
H3: PowerShell 
H3: Group Policies 
H3: Microsoft 365 (Office 365) 
H3: Miscellaneous tutorials 
H3: Windows Server 

Заменить на h2. 

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3 месяца назад
antonovk
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Коля
 
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