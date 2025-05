Техническое задание для сайта ***.com

1.

Необходимо убрать из-под заголовков headings элементы на страницах сайта:

На страницах типа Single Post убрать заголовки:

https://*****.com/raise-*******-level/

Заголовки

H3

H3: Leave a Comment Cancel Reply

Изменить на div или span.

....

H4

H4: 5 comments

Изменить на div или span.

...

H5

H5: Authro name

Изменить на div или span.

....

В блоке про другие посты:

H5: Get User Login History in Windows with PowerShell

H5: Search for AD Accounts with the Password Not Required Attribute Enabled

Заменить на H2.

2.

Необходимо убрать из-под заголовков headings элементы на страницах сайта:

На странице Главная убрать заголовки:

https://****.com/

H3

H3: Active Directory

H3: PowerShell

H3: Group Policies

H3: Microsoft 365 (Office 365)

H3: Miscellaneous tutorials

H3: Windows Server

Заменить на h2.