Расписание самолетов на сайт

[b]Доработать проект на Битриксе:[/b] 1. Создать новый фильтр товаров на сайте интернет-магазина 2. Необходимо создавать посадочные страницы по результатам фильтрации каталога, чтобы для всех сочетаний результатов фильтра были созданы посадочные страницы с ЧПУ урлом, сейчас урл параметрический. [b]Например:[/b] [list][*]урл ...
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Здравствуйте. Имеется на данный момент посадочная страница для маршрута http://zoomavia.ru/popular/aviabilety-Chelyabinsk-Moscow Челябинск - Москва нужно на сайт дополнительно встроить таблицу расписания самолетов с возможностью перехода поиска авиабилетов. Сайт работает с партнерской программой авиасел. Пример http://aviapoisk.ru/bilet/chelyabinsk-moskva таблица Прямые рейсы из Челябинска в Москву
указывайте цену и сроки
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