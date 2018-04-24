Добрый день коллеги, Требуется сделать максимально оперативно скрипт-рулетки жребия. Есть объект на странице с анимацией, при нажатии на кнопку поступает команда крутится и объект должен случайно(рандомно) останавливаться либо на правую сторону, либо на левую сторону. Спасибо.
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Расширение функционала сайта Day-profit.ru. Авторизация через соцсети VK, YouTube, Instagram. Привязка уже существующих аккаунтов к соцсетям. Выполнение заданий пользователями с оплатой (лайки, подписки, комментарии, вступление в группу, репосты). Добавление заданий рекламодателями. Статистика. Уаправление рекламой из админки. CMS самопис. Бюджет ограничен. Возможно сокращение ТЗ. Подробности в переписке.
Способ проверки-проверка работы скрипта на вашем хостинге.
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