Расширение функционала сайта

Веб-программированиеЗакрытнет заявок118 просмотров
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Расширение функционала сайта Day-profit.ru. Авторизация через соцсети VK, YouTube, Instagram. Привязка уже существующих аккаунтов к соцсетям. Выполнение заданий пользователями с оплатой (лайки, подписки, комментарии, вступление в группу, репосты). Добавление заданий рекламодателями. Статистика. Уаправление рекламой из админки. CMS самопис. Бюджет ограничен. Возможно сокращение ТЗ. Подробности в переписке.

Способ проверки-проверка работы скрипта на вашем хостинге.

6 лет назад
Rvleon
50 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад