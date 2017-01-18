Расширить функции плагина импорта товаров в WP-магазин

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки114 просмотров

Добавить возможность удаления не найденных товаров при обновлении

Добавить возможность удаления пустых категорий после импорта

Добавить возможность импорта купонного xml-сайта

Поправить найденные ошибки плагина.

WordPress
8 лет назад
lik12
50 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Mikitin
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Mikitin
42 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад