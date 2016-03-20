Рассылка сообщений на сайты из rss, которые отсутствуют в msql

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Закрыт2 заявки88 просмотров

Скрипт парсит rss.

Если в rss есть новые домены проверяем нет ли их в msql.

Если нету заходим на домен и через форму обратной связи и отправляем сообщения.

Если сообщение отправить не вышло отправляем им e-mail

Отчёт по 50 последним обработанным доменам публикуем на созданной странице.

правка: формы обратной связи 2 типа, пробуем 1-ую если нет положительного ответа пробуем 2-ую, если нет положительного ответа шлём письма.

9 лет назад
Yurii1984
Юрий 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров