Раздел сайта "Отзывы о предприятиях"

Существует информационный сайт города, который работает на движке Wordpress.

Необходимо к нему разработать раздел "Отзывы о предприятиях", где пользователи будут оставлять те самые отзывы о конкретном предприятии.

Особенностью является то, что данный раздел должен быть интегрирован с самим сайтом, его админкой и базой данных.

ТЗ вышлю после рассмотрения заявки.