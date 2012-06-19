Размещение фото на стену ВКонтакте

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Закрыт7 заявок187 просмотров

Необходимо сделать автоматический постинг картинок из альбомов в группе на стену. Т.е. каждые полчаса чтобы на стену выкладывалось по одному фото. Стоимость, сроки?

13 лет назад
seo_ru
Олег 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров