Разовый заказ 10-15 сек. 3D Flash ролик

Приветствую участников!

Суть такова - необходим полноэкранный 10-15 сек. 3D Flash ролик. Пусть и "псевдо" 3D, но чтоб не выглядело двухмерно.

Сам я уж лет 10 мастерю в С++ и .NET, поэтому обращаюсь к специалистам.

Итак, сценарий:

1. Готичная темная коробка.

2. Начинает подрагивать, слегка подпрыгивать.

3. Откидывается крышка. В коробке источник света.

4. Из коробки начинают выпадать части робота.

5. Выпав, они самособираются на манер ЛЕГО (хотя способ самособирания оставляю фантазии дизайнера).

6. После этого он озирается и лезет в коробку, там шебуршится и достает автомат, перезаряжает.

7. Из коробки вылетает какой-нибудь мячик, он его лихо расстреливает.

8. Поворачивается лицом к коробке, опять туда заглядывает - из коробки его живенько так утягивают вовнутрь и она захлопывается.

9. Над коробкой появляется надпись. Какая - сейчас неважно, можно хоть Вася Пупкин представляет. Сконфигурируем позже.

Чем динамичнее и озорнее это будет выглядеть, тем лучше

Ценовой диапазон - честно скажу, что был бы рад если кто подскажет хотя бы приблизительно

Контакт: Дмитрий

Почта: dadndadn (штучкадрючка) gmail точка com

По почте постараюсь ответить в течение дня.

Пример работы обязательно - я хочу посмотреть как человек делал пусть даже отдаленно похожие вещи. Также с удовольствием выслушаю предложения и дополнения.

Спасибо!