Разовый заказ 10-15 сек. 3D Flash ролик

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Приветствую участников!
Суть такова - необходим полноэкранный 10-15 сек. 3D Flash ролик. Пусть и "псевдо" 3D, но чтоб не выглядело двухмерно.
Сам я уж лет 10 мастерю в С++ и .NET, поэтому обращаюсь к специалистам.
Итак, сценарий:
1. Готичная темная коробка.
2. Начинает подрагивать, слегка подпрыгивать.
3. Откидывается крышка. В коробке источник света.
4. Из коробки начинают выпадать части робота.
5. Выпав, они самособираются на манер ЛЕГО (хотя способ самособирания оставляю фантазии дизайнера).
6. После этого он озирается и лезет в коробку, там шебуршится и достает автомат, перезаряжает.
7. Из коробки вылетает какой-нибудь мячик, он его лихо расстреливает.
8. Поворачивается лицом к коробке, опять туда заглядывает - из коробки его живенько так утягивают вовнутрь и она захлопывается.
9. Над коробкой появляется надпись. Какая - сейчас неважно, можно хоть Вася Пупкин представляет. Сконфигурируем позже.
Чем динамичнее и озорнее это будет выглядеть, тем лучше
Ценовой диапазон - честно скажу, что был бы рад если кто подскажет хотя бы приблизительно
Контакт: Дмитрий
Почта: dadndadn (штучкадрючка) gmail точка com
По почте постараюсь ответить в течение дня.
Пример работы обязательно - я хочу посмотреть как человек делал пусть даже отдаленно похожие вещи. Также с удовольствием выслушаю предложения и дополнения.
Спасибо!
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