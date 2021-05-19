Нужно доработать 4 парсера написанные на Python и Selenium, внедрив в них многопоточность, перебор проксей и антикапчу.
Разработать админку на lavarel
Добрый день.Есть веб-портал infa.siteНеобходимо разработать админку второго уровня. ТЗ пришлю в личкуСтек:- Laravel- NodeJS- VueJS- Scss
Заявки фрилансеров
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