Разработать админку на lavarel

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Закрыт4 заявки487 просмотров

Добрый день.Есть веб-портал infa.siteНеобходимо разработать админку второго уровня. ТЗ пришлю в личкуСтек:- Laravel- NodeJS- VueJS- Scss

LaravelNode.jsSCSS
4 года назад
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