Разработать бекенд проекта игры тапалки на блокчейне с маркетинговой с

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок29 просмотров

разработать бекенд проекта игры тапалки на блокчейне с маркетинговой средой пример блокчейна проект centavriki в телеграме

БлокчейнРазработка бэкенда
5 месяцев назад
guest_1719129131050
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