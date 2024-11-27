Ищется разработчик для создания Telegram-бота, который будет отслеживать новые объявления на указанном сайте, отправлять уведомления в Telegram и сохранять данные в Google Sheets или Airtable. Бот должен проверять сайт каждые 10-30 минут, собирать название, цену и ссылку на объявления, а также иметь команды для запуска и остановки. Критерии приемки: стабильная работа и корректное сохранение данных.