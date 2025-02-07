Бот будет работать 2-3 дня во время прогрева для продажи курса, после закроется на время и уже будет доступен для учеников оплативших курс.

Функционал:

1. Взаимодействие с ChatGPT для генерации текстов

2. Подключение к MidJourney для создания изображений

3. Админка с возможностью рассылки сообщений

4. Статистика по активным участникам

5. Ограничение по кол-ву токенов, и генераций изображений для одного пользователя. 15 изображений, 20000 токенов для ГПТ

6. Возможность добавления пользователей админом.

На данный момент купили vps на ubuntu 22.04

Уже есть токен с ботфазер

+ купили ключ для гпт у этого провайдера, будем использовать 01 mini

Вот документация для подключения

https://proxyapi.ru/docs





По работе желательно сегодня сделать сам скелет бота, как он будет выглядить, приветственное сообщение, выбор нейросети, остаток токенов и т.д. в общем функционал. А к вечеру субботы уже тестовый старт. Также нужно решить вопрос с мидджурни, есть возможность оплатить с иностранной карты, но так до сих пор и не понимаем, что конкретно нужно нам купить.



По оплате, поэтапно, делаете функционал, выгружаете у себя на локалке под токеном своего бота, оплачиваем, ну и по завершению.