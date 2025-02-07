Задача заключается в обертывании ссылок на сайте, работающем на CMS DLE. Необходимо зашифровать ссылки или скрыть их с помощью скрипта для защиты информации. Требуется опыт в веб-программировании и знание работы с CMS DLE.
Разработать бот для телеграмм с интеграцией gpt и midjourney
Бот будет работать 2-3 дня во время прогрева для продажи курса, после закроется на время и уже будет доступен для учеников оплативших курс.
Функционал:
1. Взаимодействие с ChatGPT для генерации текстов
2. Подключение к MidJourney для создания изображений
3. Админка с возможностью рассылки сообщений
4. Статистика по активным участникам
5. Ограничение по кол-ву токенов, и генераций изображений для одного пользователя. 15 изображений, 20000 токенов для ГПТ
6. Возможность добавления пользователей админом.
На данный момент купили vps на ubuntu 22.04
Уже есть токен с ботфазер
+ купили ключ для гпт у этого провайдера, будем использовать 01 mini
Вот документация для подключения
https://proxyapi.ru/docs
По работе желательно сегодня сделать сам скелет бота, как он будет выглядить, приветственное сообщение, выбор нейросети, остаток токенов и т.д. в общем функционал. А к вечеру субботы уже тестовый старт. Также нужно решить вопрос с мидджурни, есть возможность оплатить с иностранной карты, но так до сих пор и не понимаем, что конкретно нужно нам купить.
По оплате, поэтапно, делаете функционал, выгружаете у себя на локалке под токеном своего бота, оплачиваем, ну и по завершению.
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