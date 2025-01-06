Создать бота на конструкторе Leadtex, навыков программирования можно и не иметь.

Функционал бота предельно прост: пользователь получает доступ к пользованию только после подписки на определенные каналы, далее реализована реф система, за каждого приведенного пользователя рефовод(реферер) получает по 5 звезд в тг, также есть приветственный единоразовый бонус в 5 звезд, вывод от 50 звезд, все