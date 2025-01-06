Разработать бота на готовом конструкторе Leadtex

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки132 просмотра

Создать бота на конструкторе Leadtex, навыков программирования можно и не иметь.
Функционал бота предельно прост: пользователь получает доступ к пользованию только после подписки на определенные каналы, далее реализована реф система, за каждого приведенного пользователя рефовод(реферер) получает по 5 звезд в тг, также есть приветственный единоразовый бонус в 5 звезд, вывод от 50 звезд, все

Создание ботов
4 месяца назад
DANILWORKK
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