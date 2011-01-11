Надо научить добавлять новые темы в блог: http://dojdevikov.ru/blog.php
Разработать CRM для небольшой компании
Добрый день.
Необходимо разработать CRM для автоматизации информации и работы с клиентами, подрядчиками и персоналом.
Необходима расширенная статистика.
Нужно создать 2 базы: для заказчиков и для персонала (персонал в большом объеме с разными данными). Так же для персонала нужен будет график работы с учетом занятости в определенные периоды и т.д.
CRM должно работать через интернет-браузер.
Обязательно наличие опыта разработки CRM и примеры работ.
Подробное ТЗ отсутствует, по этому готовы плотно общаться для его написания.
Указывайте примерные сроки и стоимость, включая за создание ТЗ.
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