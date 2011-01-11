Разработать CRM для небольшой компании

Добрый день.

Необходимо разработать CRM для автоматизации информации и работы с клиентами, подрядчиками и персоналом.

Необходима расширенная статистика.

Нужно создать 2 базы: для заказчиков и для персонала (персонал в большом объеме с разными данными). Так же для персонала нужен будет график работы с учетом занятости в определенные периоды и т.д.

CRM должно работать через интернет-браузер.

Обязательно наличие опыта разработки CRM и примеры работ.

Подробное ТЗ отсутствует, по этому готовы плотно общаться для его написания.

Указывайте примерные сроки и стоимость, включая за создание ТЗ.