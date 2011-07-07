Нам нужно создать бота который будет автоматически отправлять сообщения всем моим подписчикам в инстаграме. Оплата только по результату. Т.е. вы сделали - мы проверили, только тогда оплатили - и вы нам отдали програму. Кому интересно ...
Разработать фичу в PHP коде (3D визуализация)
Здравствуйте,
сайт собран в Сайткрафте, программа пишется на HTML коде, в нее будет вставляться фича в виде заготовки, которую нужно разработать. Код для заготовок пишется в PHP коде.
Итак, что нужно:
Вот ссылка на сайт: http://www.kredoart.ru/panorama/golyakovo/01.html
Заказчики хотят, чтобы у них на сайте было точно также, чтобы под проектом была кнопка, которая переходила на страницу с 3D визуализацией этого проекта.
Ждем ваши цены и сроки.
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