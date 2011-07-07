Разработать фичу в PHP коде (3D визуализация)

Здравствуйте,

сайт собран в Сайткрафте, программа пишется на HTML коде, в нее будет вставляться фича в виде заготовки, которую нужно разработать. Код для заготовок пишется в PHP коде.

Итак, что нужно:

Вот ссылка на сайт: http://www.kredoart.ru/panorama/golyakovo/01.html

Заказчики хотят, чтобы у них на сайте было точно также, чтобы под проектом была кнопка, которая переходила на страницу с 3D визуализацией этого проекта.

Ждем ваши цены и сроки.