Разработать фичу в PHP коде (3D визуализация)

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Закрыт3 заявки161 просмотр

Здравствуйте,

сайт собран в Сайткрафте, программа пишется на HTML коде, в нее будет вставляться фича в виде заготовки, которую нужно разработать. Код для заготовок пишется в PHP коде.

Итак, что нужно:

Вот ссылка на сайт: http://www.kredoart.ru/panorama/golyakovo/01.html

Заказчики хотят, чтобы у них на сайте было точно также, чтобы под проектом была кнопка, которая переходила на страницу с 3D визуализацией этого проекта.

Ждем ваши цены и сроки.

HTMLPHP
8 лет назад
masite
40 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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