Необходимо разработать форму онлайн-заказа печатных фотографий на 4 параметра, на основании которых рассчитывается цена.

После выбора параметров клиенту должна быть доступна возможность скачать полноразмерные электронные версии фото в двух вариантах:

1) одним архивом (настроенные значения параметров относятся ко всем фото в архиве)

2) по отдельности (предусмотреть выбор параметров для каждого фото в отдельности, а также, выбор единого параметра для всех фото сразу)

После оформления заказа, товар поступает в корзину и покупка продолжается по обычному алгоритму (установлен магазин Joomshopping).

В заявках обязательно указывайте стоимость выполнения работы.