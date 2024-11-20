Ищется разработчик для создания чат-ботов и AR-масок для ВК. Необходимо использовать VK API, Python и JavaScript, а также платформы для AR-масок. Опыт работы с API и креативный подход обязательны. Работа удаленная, сроки гибкие, оплата по договоренности.
Разработать генератор контента по ТЗ
Необходимо используя перестановки слов и АПИ реализовать генератор контента:
Детали по ссылке ниже:
https://docs.google.com/document/d/1HQHRJbGnGGzPKyEkAU_ye649cYwImpBvgT4WR_JAvvw/edit?tab=t.0
Оплата по факту либо БС
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