Разработать генератор контента по ТЗ

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки148 просмотров

Необходимо используя перестановки слов и АПИ реализовать генератор контента:

Детали по ссылке ниже:

https://docs.google.com/document/d/1HQHRJbGnGGzPKyEkAU_ye649cYwImpBvgT4WR_JAvvw/edit?tab=t.0

Оплата по факту либо БС

Разработка программ
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