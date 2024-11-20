Необходимо создать прокси для сайта (siteA) через ваш домен (siteB). Реализовать проксирование главной страницы с формой авторизации и админ-панели, сохранив функционал оригинального сайта. Важно, чтобы все ссылки и внутренние POST-запросы работали без изменений, менялся только домен. Пример реализации будет предоставлен после обсуждения.