Разработать компонент вакансий для Joomla 2,5 и 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки92 просмотра

Требуется разработать компонент вакансий и резюме на Joomla.

Ваши предложения, сроки цены?

Ваши ориентировочные цены.

Joomla
10 лет назад
Tolyt
39 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров