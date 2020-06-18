Разработать кредитный калькулятор под WP

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Закрыт10 заявок601 просмотр

Есть сайт на ВП + API партнерской программы.

Нужно:

Кредитный калькулятор, водим сумму, срок, первый или не первый кредит, почту.

Получаем результат от API отображаем пользователю.

WordPress
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shatamba
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Заявки фрилансеров

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