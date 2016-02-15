Разработать личный кабинет аутсорсинга бухгалтерии

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Закрыт4 заявки112 просмотров

Добрый день. 

Необходимо разработать личный кабинет для аутсорсинга бухгалтерии:

Функционал:

1. Кабинет клиента

2. Кабинет админа

3. Общение внутри кабинетов (как електронная почта)

4. Уведомления о событиях в ЛК по эмейлу

5. Прикрепление документов

6. Статусы работы

7. Формирование отчета по статусам

8. Кабинет курьера

9. Онлайн чат внутри кабинетов

Жду предложений по цене и срокам.

Спасибо.

9 лет назад
varava
41 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

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