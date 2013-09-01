Разработать метод перехода по ссылке (Yandex)

1. Метод должен на входе иметь параметры: SearchSystemURL - string , примерные значения: "google.ru", "google.ie", "google.com", "google.ca" SearchQuery - string, пример: 'database consultancy' or 'remote dba' TargetURL - string, искомый сайт, например forrards.com 2. Выполняемые действия: Запустить Google, указанный в ...
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1. Метод должен на входе иметь параметры:
SearchSystemURL — string, примерное значение: «yandex.ru»
SearchQuery — string, пример: ' database consultancy' or ' remote dba'
TargetURL — string, искомый сайт, например forrards.com
2. Выполняемые действия:
Запустить Yandex, указанный в SearchSystemURL
Ввести запрос, указанный в SearchQuery
Поиск
Найти по запросу искомый сайт, указанный в TargetURL
Кликнуть по ссылке на сайт
Выполнить 2–3 клика по ссылкам на открывшейся странице
Дождаться заданного таймаута
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