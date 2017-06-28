Разработать модификатор под OcStore (русский OpenCart)

Есть разрабатываемый сайт (edil.kz) на шаблоне Luxury (оф. сайт шаблона - https://market.octemplates.net/templates/luxury-template) . На сайт был внедрён казахский язык (в языковых файлах шаблона были сделаны правки).

Необходимо разработать модификатор , позволяющий обновлять шаблон до последней версии без потери внесённых изменений в файлы шаблона.

Пишите стоимость и сроки.

Оплата будет проходить по безопасной сделке.