Разработать модуль бронирования для MODx Revo

Здравствуйте!

Имеется сайт отеля на MODx Revo, сейчас на нем стоит сторонний скрипт онлайн бронирования номеров, требуется разработать свой модуль бронирования на подобии http://www.hotel-gogol.ru

Рассматриваю два варианта модуля:

1. Обычная форма бронирования, после заполнения приходит письмо на почту администратора, далее, администратор уже сам связывается с гостем

2. Форма бронирования с поиском свободных номеров, т.е. администратор заносит свободные номера на сайте, далее гости могут в живую видеть, на какой день можно забронировать тот или иной номер.

Адрес сайта во вложении.

Просьба указывать стоимость в у.е. = 30 р.