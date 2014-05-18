Разработать модуль бронирования для MODx Revo

На странице в цикле выводятся все записи из БД нужно поставить пагинтатор для разделения вывода статей на несколько страниц. Какой именно будет пагинатор не столь важно, желательно что бы он был оформлен в класс.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Имеется сайт отеля на MODx Revo, сейчас на нем стоит сторонний скрипт онлайн бронирования номеров, требуется разработать свой модуль бронирования на подобии http://www.hotel-gogol.ru
Рассматриваю два варианта модуля:
1. Обычная форма бронирования, после заполнения приходит письмо на почту администратора, далее, администратор уже сам связывается с гостем
2. Форма бронирования с поиском свободных номеров, т.е. администратор заносит свободные номера на сайте, далее гости могут в живую видеть, на какой день можно забронировать тот или иной номер.
Адрес сайта во вложении.
Просьба указывать стоимость в у.е. = 30 р.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
сайт archiprofi.ru пример объекта http://archiprofi.ru/user/tatyana-ukrainskaya/ - контакты скрыты простым CSS готовый результат представить в СSV (имя, фамилия, e-mail, телефон)Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Приветствую! Есть два файла - конекта к базе. Один конект для вывода одной инфы, второй - для вывода другой. Из одной и той же базы. Необходимо убрать лишнее и закомментировать некоторые непонятные мне вещи. Желательно ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен человек, хорошо знающий js (jquery) для написания скрипта слайдера-навигации по странице с превью картинками и стилизованным скроллом, более подробно - лично. Если вы с jquery на ты, сами пишите все необходимые скрипты на нем ...Закрыт10 лет назад
Нужно чтоб выводилось на сайт Список клановых боёв world of tanks есть уже код простой запрос: PHP код: echo file_get_contents("http://cw.wotapi.ru/ru/4738?utc=4"); через него сделать страницу index.php готовую и все как бы... писать в ЛС.Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте уважаемые фрилансеры, нужно спарсить интернет магазин и весь контент выгрузить в csv файл для PrestaShop. Спарсить нужно будет в 3 разных файла - Товары, категории, производители. Пример csv прикрепил.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Хотел бы заказать парсер сайта http://joblab.ru Нужно чтобы парсилось в базу сайта Сайт будет на движке JobExpertЗакрыт10 лет назад
- $50
Есть следующая структура папок: 1 |---1 |----от 4 до 25 картинок по типу Left01.png, Left02.png и тп |---2 |----... |---3 |---4 ... ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
сайт http://canibal.ru/ создан в WordPress требуется сделать следующее: -Настройка регистрации и авторизации. (выдает ошибку при регистрации Mail delivery failed: returning message to sender) -Возможность ставить подобие ЛАЙКА или Плюса и их счетчик под постом как на главной странице, ...Закрыт10 лет назад
Нужно доработать http://cp.games55.ru (панель управления игровыми серверами) - Смена шаблона (шаблон уже есть в html нужно натянуть) - Возможно дописание панели устранение найденых баговВеб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад