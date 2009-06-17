Заказал сайт программеру, он его сделал на самописной CMS и пропал. Имеется возможность управлять страницами, есть новости, каталог, фак, статистика, отчёты SEO. Не могу самого простого- разобраться, как наполнять страницу. Помогите разобраться! ...
Разработать несложное приложение (Flash AS3)
Добрый день! Нужно разработать несложное приложение для одной из социальных сетей. Использоваться будет как приложение для vkontakte.ru.
Требования:
• Опыт работы с Flash-разработкой от 1 года
• Знание Action script
• Приветствует опыт написания интерактивных приложений.
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