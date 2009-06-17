Разработать несложное приложение (Flash AS3)

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок248 просмотров

Добрый день! Нужно разработать несложное приложение для одной из социальных сетей. Использоваться будет как приложение для vkontakte.ru.

Требования:

• Опыт работы с Flash-разработкой от 1 года

• Знание Action script

• Приветствует опыт написания интерактивных приложений.

16 лет назад
Anton1o
Андрей 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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