Разработать простой сервис отправки файлов на электронную почту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок191 просмотр

Нужно разработать по ТЗ и дизайну сервис со следующим ключевым функционалом: 

— приём данных по API 

— отправка ссылок на файлы на указанную почту 

— создание личных кабинетов с возможностью добавлять файлы

— интеграция оплаты (Точка, Юмани, возможно PayPal)

Реализация: на ваше усмотрение, желательно фреймворки PHP, либо Python Django, рассмотрю другие предложения. 


Просьба прислать примеры аналогичных проектов и ставку за час. Подходящим кандидатам вышлю подробное ТЗ. 

Возможна оплата как в рублях, так и в долларах.

DjangoPHPИнтеграция APIРазработка API
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The_Liss
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