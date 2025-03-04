Требуется разработать веб-приложение для курсовой работы, которое включает пользовательский интерфейс для создания и управления мероприятиями, а также администраторскую панель. Основные функции: регистрация участников, фильтры по категориям, возможность покупки билетов и управление пользователями. Приложение должно обеспечивать статистику и отчеты по мероприятиям.
Разработать простой сервис отправки файлов на электронную почту
Нужно разработать по ТЗ и дизайну сервис со следующим ключевым функционалом:
— приём данных по API
— отправка ссылок на файлы на указанную почту
— создание личных кабинетов с возможностью добавлять файлы
— интеграция оплаты (Точка, Юмани, возможно PayPal)
Реализация: на ваше усмотрение, желательно фреймворки PHP, либо Python Django, рассмотрю другие предложения.
Просьба прислать примеры аналогичных проектов и ставку за час. Подходящим кандидатам вышлю подробное ТЗ.
Возможна оплата как в рублях, так и в долларах.
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