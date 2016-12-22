Разработать сайт для работы со смартфона

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок160 просмотров

Описаниестраниц сайта:

1)управление пользователями

2)управление каталогом продукции

3)создание голосования (выбор продукции и даты)

4)голосование (выбор продукции, оценка по 5 параметрам с комментарием)

5)результаты голосования (отображает результат по каждому продукту)

6)после голосования авт. рассылка по электронной почте

7)статистика по всем голосованиям с графиками, диаграммами, фильтрами

Версткадолжна быть адаптивной для ПК и смартфона.

8 лет назад
itearo
Илья 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров