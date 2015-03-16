Разработать сайт мониторинга Google Adsense через API

Необходимо сделать простой онлайн-сервис, который посредством google adsense API будет получать информацию (доходы за разные периоды) по аккаунтам, которые предоставили доступ и выводить ее в необходимом виде.

Более подробное описание в приложениях.

Пишите ваши предложения по цене и вариантам реализации данного проекта.