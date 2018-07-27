Разработать систему чтения онлайн с защитой от копирования

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Закрыт3 заявки173 просмотра

а также проконсультировать. вернее так, предложить современные возможности

необходима система, максимально защищающая онлайн текст на сайте.

возможно что либо подобное этому?

https://zelluloza.ru/

в общем, просьба проконсультировать и предложить сами возможности. что сейчас используется? преобразовать текст в картинку и по фону распечатать случайные символы? достаточно ли этого или возможно что то еще?

ну и цену за работу пожалуйста.

7 лет назад
viktor_yan
Виктор 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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