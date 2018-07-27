Разработать систему чтения онлайн с защитой от копирования

а также проконсультировать. вернее так, предложить современные возможности

необходима система, максимально защищающая онлайн текст на сайте.

возможно что либо подобное этому?

https://zelluloza.ru/

в общем, просьба проконсультировать и предложить сами возможности. что сейчас используется? преобразовать текст в картинку и по фону распечатать случайные символы? достаточно ли этого или возможно что то еще?

ну и цену за работу пожалуйста.