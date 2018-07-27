Пример чат-бота https://appcraft.pro/. Нужен примерно такой же, сценарий передам исполнителю.
Разработать систему чтения онлайн с защитой от копирования
а также проконсультировать. вернее так, предложить современные возможности
необходима система, максимально защищающая онлайн текст на сайте.
возможно что либо подобное этому?
в общем, просьба проконсультировать и предложить сами возможности. что сейчас используется? преобразовать текст в картинку и по фону распечатать случайные символы? достаточно ли этого или возможно что то еще?
ну и цену за работу пожалуйста.
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