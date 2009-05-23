Разработать систему регистрация SIM-карты -online

Необходимо разработать систему регистрации сим карты клиентом/абонентов на сайте в режиме онлайн.

Суть такова. Клиент купил контракт МегаФон (тариф + номер) после чего мы должны от него получить паспортные данные чтобы оформить договор + выписать ген.доверенность – которая обязательно выдается клиенту.

т.к. на это уходит много времени необходимо разработать систему регистрации данных. Клиент все это делает в режиме он-лайн прямо на сайте.

Все данные импортируются в официальный Бланк ген.доверенности.(бланк надо переделать в Эксель) После чего мы это получаем на почту – уже полностью заполненную. распечатываем. Ставим печать и отправляем курьером Клиенту.

форма прилагается + необходимо ее исполнить в концепции сайта.