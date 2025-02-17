Требуется разработка PHP-скрипта для подписания XML файла с использованием SDK 2.0 KalkanCrypt. Необходимо загрузить закрытый ключ из контейнера .p12, создать цифровую подпись, сформировать блок <ds:Signature> и отправить подписанный XML через SOAP. Ищем программиста с опытом работы в данной области.
Разработать скрипт сложного заполнения формы
примерный подход такой:
Быстрый стек+selenium+решение капчи за 0.2 сек +многопоточность с прокси + выход на прямую форму отправки = решение
Уже была попытка разработки, к сожалению потрачено много времени и результата нет, у человека угас интерес и не получилось закончить, хотя специалист был хороший.
Вводные данные:
Время на заполнение и отправку формы до 2 секунд, т.к. потом сервер ложится.
Разгадка капчи должна быть локальная (без обращения к внешним сервисам) и происходить за 0,2-0,3 сек, например такие решения есть xevil.net или разгадка через ИИ, одно из решений я дам.
Должна быть многопоточность, чтобы один из потоков попробовал прорваться.
Должна быть возможность использования прокси для каждого потока.
регистрироваться над под моб устройством, десктопы по наблюдению сложнее проходят.
Нужна полная имитация устройства, тут нам поможет Selenium.
Одна из проблем редкие даты которые сложно поймать, но я знаю точно время в которое они появляются (ночью), но и пропадают они за 2-3 секунды.
Одно из решений это выход сразу на форму заполнения в обход страницы доступных дат, это экономит нужные 1 -2 сек.
Есть другой регион на сайте, где доступна форма, можно отработать скрипт.
Капча доступна тоже для работы и разгадки.
Есть видео попыток, есть код страниц с формой.
Схема работы:
Сначала делаем скрипт заполнения на селениуме, смотрим видео как работает и заполняет, проверяем приходит ли подтверждение.
далее решаем вопрос с капчей и смотрим опять как работает.
Далее делаем потоки и прокси.
Пробуем добиться результата.
Вы делаете все у себя, как только добиваемся результата, я делаю оплату переносим ко мне, настраиваем и все что надо делаем для результата.
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