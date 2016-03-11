Разработать связку клиентской и серверной части vb/php

Добрый день уважаемые профессионалы. У нас разрабатывается сервис по контролю и учету рабочего времени. Есть разработанная клиентская часть, написана на visual basic и серверная часть (php). Интересует разработчик или команда разработчиков, которые смогут связать клиентскую часть и серверную.

Так же планируется большой проект по разработке банковского сервиса (на несколько месяцев). Тот кто хорошо справится со связкой возьмем в следующей проект.

Сроки и бюджет с вас.

Просьба указать в ответе антибот слово "работа"

Полное тз по проекту доступно по ссылке

docs.google.com/document/...

Из него вам нужно только данные что бы посмотреть приложение как сделано для клиента и сервера. Остальное делать не нужно. Оно в планах.