Разработать связку клиентской и серверной части vb/php

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка130 просмотров

Добрый день уважаемые профессионалы. У нас разрабатывается сервис по контролю и учету рабочего времени. Есть разработанная клиентская часть, написана на visual basic и серверная часть (php). Интересует разработчик или команда разработчиков, которые смогут связать клиентскую часть и серверную. 

Так же планируется большой проект по разработке банковского сервиса (на несколько месяцев). Тот кто хорошо справится со связкой возьмем в следующей проект. 

Сроки и бюджет с вас. 

Просьба указать в ответе антибот слово "работа"  

Полное тз по проекту доступно по ссылке  

docs.google.com/document/... 

Из него вам нужно только данные что бы посмотреть приложение как сделано для клиента и сервера. Остальное делать не нужно. Оно в планах.   

PHP
9 лет назад
SolomonFox
Никита 
36 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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