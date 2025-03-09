Требуется доработка сайта и админки на react.js. Необходим опытный веб-разработчик, который сможет выполнить задачи согласно предоставленному техническому заданию. Ожидается знание технологий и умение работать с React.
Разработать технологию подбора размеров для вещей на сайт
1. Общее описание проекта:
• Цель: Создать алгоритм подбора размеров для сайта бренда одежды, который снизит возвраты и улучшит пользовательский опыт.
• Сроки: несколько месяцев.
2. Основные функции:
1. Форма для ввода параметров:
— Поля: рост, вес, обхват груди, талии, бёдер.
— Выпадающий список: предпочитаемый крой (облегающий, классический, оверсайз).
2. Алгоритм подбора:
— Сопоставление введенных данных с размерной сеткой бренда.
— Рекомендации в стиле: «Выберите M для свободного кроя».
3. Интеграция с сайтом:
— Кнопка «Подобрать размер» в карточке товара.
— Автоматическое добавление рекомендованного размера в корзину.
4. Уведомления:
— Предупреждение, если выбранный размер не совпадает с рекомендацией.
3. Дополнительные функции (опционально):
• 3D-аватар:
— Генерация 3D-модели тела на основе введенных параметров.
— Примерка выбранной модели одежды на аватаре.
• ? Машинное обучение:
— Анализ данных о возвратах и отзывах для улучшения рекомендаций.
4. Технические требования:
• Масштабируемость:
— Возможность добавлять новые модели одежды и размерные сетки.
• Мобильная версия: Адаптация под смартфоны и планшеты.
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