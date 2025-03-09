Разработать технологию подбора размеров для вещей на сайт

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Закрыт4 заявки289 просмотров

1. Общее описание проекта:

• Цель: Создать алгоритм подбора размеров для сайта бренда одежды, который снизит возвраты и улучшит пользовательский опыт.

• Сроки: несколько месяцев.

2. Основные функции:

1. Форма для ввода параметров:

— Поля: рост, вес, обхват груди, талии, бёдер.

— Выпадающий список: предпочитаемый крой (облегающий, классический, оверсайз).

2. Алгоритм подбора:

— Сопоставление введенных данных с размерной сеткой бренда.

— Рекомендации в стиле: «Выберите M для свободного кроя».

3. Интеграция с сайтом:

— Кнопка «Подобрать размер» в карточке товара.

— Автоматическое добавление рекомендованного размера в корзину.

4. Уведомления:

— Предупреждение, если выбранный размер не совпадает с рекомендацией.

3. Дополнительные функции (опционально):

• 3D-аватар:

— Генерация 3D-модели тела на основе введенных параметров.

— Примерка выбранной модели одежды на аватаре.

• ? Машинное обучение:

— Анализ данных о возвратах и отзывах для улучшения рекомендаций.

4. Технические требования:

• Масштабируемость:

— Возможность добавлять новые модели одежды и размерные сетки.

• Мобильная версия: Адаптация под смартфоны и планшеты.

Интеграция APIМашинное обучениеРазработка алгоритмов
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wer103
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