Требуется разработать Telegram-бота, который будет интегрироваться с Instagram API. Бот должен находить аккаунты по заданным запросам, собирать их статистику и предоставлять необходимые данные. Ожидается качественная реализация функционала для работы с API и обработки информации.
Разработать веб-приложение (мини CRM-систему) с интеграцией ватсапп
Интеграция:
Интеграция с WhatsApp чат-ботом для автоматического уведомления клиентов о статусе груза.
Интеграция с китайским приложением "Фейшу" для синхронизации данных о грузах.
Интеграция с программой для звонков (например, через API) для автоматического обзвона клиентов.
Управление грузами:
Разделение данных по годам, месяцам и датам.
Отображение списка грузов на выбранную дату с информацией:
Код группы.
Вес поставки.
Количество погрузочных мест.
Услуги рынка.
WhatsApp номер получателя.
Кнопки управления статусом груза:
"Груз принят".
"В хранилище".
"Отправлен транспортной компанией".
"Выдан на руки".
"Груз не принят"
При нажатии на каждую кнопку должен срабатывать тригер для отправки сообщения клиенту в вотсап. Текст сообщения берётся из ИИ.
При срабатывании триггеров в программе должны меняться цвета разделов или ячеек для более простого восприятия.
Автоматические уведомления и звонки:
Автоматическая проверка статуса ответа клиента в WhatsApp (15 минут).
Автоматический звонок клиенту при отсутствии ответа в WhatsApp.
Раздел "Не ответили" где будут показываться клиенты которые не ответили.
При ошибке или при отсутствии ответа должен срабатывать тригер для кладовщика, который подключится к диалогу.
Поиск и фильтрация:
Поиск клиента по коду.
Фильтрация грузов по статусу ("принятые", "не принятые").
Возможность перехода в таблицу "Фейшу" по коду клиента.
Функция поиска по коду внутри каждой даты.
Дополнительные функции:
Подтверждение существования номера WhatsApp.
Подтверждение реакции клиента на сообщение.
Раздел "Груз не принят" с возможностью управления статусами грузов.
Пользовательский интерфейс:
Интуитивно понятный и удобный интерфейс.
Веб-доступ к системе.
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