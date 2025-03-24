Разработать веб-приложение (мини CRM-систему) с интеграцией ватсапп

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт16 заявок44 просмотра

Интеграция:

Интеграция с WhatsApp чат-ботом для автоматического уведомления клиентов о статусе груза.

Интеграция с китайским приложением "Фейшу" для синхронизации данных о грузах.

Интеграция с программой для звонков (например, через API) для автоматического обзвона клиентов.

Управление грузами:

Разделение данных по годам, месяцам и датам.

Отображение списка грузов на выбранную дату с информацией:

Код группы.

Вес поставки.

Количество погрузочных мест.

Услуги рынка.

WhatsApp номер получателя.

Кнопки управления статусом груза:

"Груз принят".

"В хранилище".

"Отправлен транспортной компанией".

"Выдан на руки".

"Груз не принят"

При нажатии на каждую кнопку должен срабатывать тригер для отправки сообщения клиенту в вотсап. Текст сообщения берётся из ИИ.

При срабатывании триггеров в программе должны меняться цвета разделов или ячеек для более простого восприятия.

Автоматические уведомления и звонки:

Автоматическая проверка статуса ответа клиента в WhatsApp (15 минут).

Автоматический звонок клиенту при отсутствии ответа в WhatsApp.

Раздел "Не ответили" где будут показываться клиенты которые не ответили.

При ошибке или при отсутствии ответа должен срабатывать тригер для кладовщика, который подключится к диалогу.

Поиск и фильтрация:

Поиск клиента по коду.

Фильтрация грузов по статусу ("принятые", "не принятые").

Возможность перехода в таблицу "Фейшу" по коду клиента.

Функция поиска по коду внутри каждой даты.

Дополнительные функции:

Подтверждение существования номера WhatsApp.

Подтверждение реакции клиента на сообщение.

Раздел "Груз не принят" с возможностью управления статусами грузов.

Пользовательский интерфейс:

Интуитивно понятный и удобный интерфейс.

Веб-доступ к системе.

WhatsAppИнтеграция APIСоздание веб-приложенийСоздание чат-ботов
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