Требуется помощь в настройке мультиязычного сайта на WordPress с плагином WPML. Необходимо разобраться с созданием страниц и статей с переводом на другие языки, используя собственный токен ChatGPT-4. Требуется настройка индексации страниц, привязка регионов к категориям и автоматическое создание клонов страниц с переведенными SEO-атрибутами.
Разработчик расширения в браузере
Добрый день!
Нужна консультация по созданию расширения.
Вот референс — https://chromewebstore.google.com/detail/alaev-seo-tools-free-audi/fgojlclhaecajjkchbcpelngbkdjeekg?hl=ru
ТЗ от меня конкретное будет, нужно от Вас консультация, условия и нюансы. В общем готов обсудить!
Бюджет есть!
Заявки фрилансеров
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