Разработчик расширения в браузере

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок3 просмотра

Добрый день!
Нужна консультация по созданию расширения.
Вот референс — https://chromewebstore.google.com/detail/alaev-seo-tools-free-audi/fgojlclhaecajjkchbcpelngbkdjeekg?hl=ru
ТЗ от меня конкретное будет, нужно от Вас консультация, условия и нюансы. В общем готов обсудить!
Бюджет есть!

4 месяца назад
guest_1734606501635
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров