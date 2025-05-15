Разработчик с опытом работы с crm системами

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки117 просмотров

Обязанности: частичная занятость, поддержка crm системы, доработка функционала, разработка нового функционала

Навыки и требования: знания php, js, MySQL. Быть на связи в обговоренные дни/часы. Быть готовым к звонкам. Умение работать в команде.

Оплата труда: фиксированная оплата труда раз в месяц $700-800 + премии. Первый месяц - по недельная оплата

Тестовое задание - выполнить одно задание для crm, на усмотрение проект менеджера. Прислать свое портфолио с кейсами работ по crm или похожими системами

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