Разработка 5 уникальных шаблонов на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок304 просмотра

Необходимо разработать 5 уникальных шаблона на WordPress. Тематика : Автосалон классических авто в США. ЦА : 35+ граждане Америки. Желаемый результат и предварительное ТЗ готов. Референсы : https://motors.stylemixthemes.com/home-page-two/ ; https://cardealer.potenzaglobalsolutions.com/home-default/ ; https://demo.vehica.com/.

WordPress
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