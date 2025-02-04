Необходима помощь в восстановлении изображения на сайте после запуска скрипта в консоли Google. Скрипт испортил аватарку, и требуется его удалить для восстановления. Проблема связана с картинкой, которая пропала после выполнения кода. Ожидается решение по нахождению и удалению скрипта для возврата изображения.