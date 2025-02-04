Необходима помощь в восстановлении изображения на сайте после запуска скрипта в консоли Google. Скрипт испортил аватарку, и требуется его удалить для восстановления. Проблема связана с картинкой, которая пропала после выполнения кода. Ожидается решение по нахождению и удалению скрипта для возврата изображения.
Разработка 5 уникальных шаблонов на WordPress
Необходимо разработать 5 уникальных шаблона на WordPress. Тематика : Автосалон классических авто в США. ЦА : 35+ граждане Америки. Желаемый результат и предварительное ТЗ готов. Референсы : https://motors.stylemixthemes.com/home-page-two/ ; https://cardealer.potenzaglobalsolutions.com/home-default/ ; https://demo.vehica.com/.
Заявки фрилансеров
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