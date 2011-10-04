Разработка анализатора для веб-сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка269 просмотров

Необходимо разработать инструмент- анализатор, который анализирует, оптимизирован ли веб-сайт для мобильных устройств.

Под оптимизацией понимается, что содержание явно читаемо на мобильном устройстве без необходимости увеличения по ширине оптимизированной страницы адаптируется, в независимости от того, в каком положении - в вертикальном или горизонтальном положении находится мобильное устройство.

В идеале, окончательный сценарий должен собирать информацию и классифицировать в соответствии с "желтыми страницами", такие параметры, как характер бизнеса, место нахождения (адрес - страна - государство - город - почтовый индекс - почтовый адрес), телефон, адрес веб-сайта (как ссылка).

Это может быть выполнено в виде электронной таблицы.

Требуется оценить стоимость и срок создания такого инструмента.

13 лет назад
vvolik
58 лет
20 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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