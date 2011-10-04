Имеется компонентJoomISP для хостинг компании который нужно модифицировать: 1. Период билинга задается только из админки, пользователь не может выбрать нужную ему периодичность - необходима доработка 2. Пакеты задаются жестко, пользователь ...
Разработка анализатора для веб-сайта.
Необходимо разработать инструмент- анализатор, который анализирует, оптимизирован ли веб-сайт для мобильных устройств.
Под оптимизацией понимается, что содержание явно читаемо на мобильном устройстве без необходимости увеличения по ширине оптимизированной страницы адаптируется, в независимости от того, в каком положении - в вертикальном или горизонтальном положении находится мобильное устройство.
В идеале, окончательный сценарий должен собирать информацию и классифицировать в соответствии с "желтыми страницами", такие параметры, как характер бизнеса, место нахождения (адрес - страна - государство - город - почтовый индекс - почтовый адрес), телефон, адрес веб-сайта (как ссылка).
Это может быть выполнено в виде электронной таблицы.
Требуется оценить стоимость и срок создания такого инструмента.
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