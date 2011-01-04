Нужен скрипт поиска по сайту www.holiava.com. Такой, что бы искал по категориям: название фильма, поиск по актерам, поиск по названию альбома, по исполнителю, поиск по названию игры, поиск по названию книги, по авторам ну или ...
Разработка баннерной сети ~ 10 млн показов в сутки
Требуется специалист, имеющий ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт написания действующей баннерной сети.
Задача: Разработка баннерной сети с начальной нагрузкой 10 млн. баннеропоказов в сутки, и возможностью работы на AWS.
Краткое ТЗ:
- Начальная минимальная нагрузка 10 млн. баннеропоказов в сутки, в будущем > 100 млн.
- Хранение данных на NOT SQL базе данных Amazon SimpleDB
- Баннерная сеть должна работать на AWS Amazon EC2
- Показ HTML5, Flash баннеров.
- Предоставление расширенной статистики по каждому аккаунту, баннеру.
1. Логика выдачи баннеров должна обрабатываться отдельным сервером, результатом которого должен быть HTML код.
2. Содержимое баннеров (Flash, HTML), которые будут загружаться с помощью полученного HTML кода - будет храниться на дополнительном сервере, который ответственный исключительно за отдачу баннеров.
Обратите внимание, что ищется человек имеющий опыт в реализации действующей баннерной сети, с аналогичной нагрузкой. В портфолио НЕ обязательно иметь опыт разработки БС для AWS, достаточно участия в разработке высоконагруженной БС, и опыта работы с быстрыми NOT SQL базами данных.
Подробности при личной переписке.
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