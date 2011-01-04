Разработка баннерной сети ~ 10 млн показов в сутки

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки269 просмотров

Требуется специалист, имеющий ПРАКТИЧЕСКИЙ опыт написания действующей баннерной сети.

Задача: Разработка баннерной сети с начальной нагрузкой 10 млн. баннеропоказов в сутки, и возможностью работы на AWS.

Краткое ТЗ:

- Начальная минимальная нагрузка 10 млн. баннеропоказов в сутки, в будущем > 100 млн.

- Хранение данных на NOT SQL базе данных Amazon SimpleDB

- Баннерная сеть должна работать на AWS Amazon EC2

- Показ HTML5, Flash баннеров.

- Предоставление расширенной статистики по каждому аккаунту, баннеру.

1. Логика выдачи баннеров должна обрабатываться отдельным сервером, результатом которого должен быть HTML код.

2. Содержимое баннеров (Flash, HTML), которые будут загружаться с помощью полученного HTML кода - будет храниться на дополнительном сервере, который ответственный исключительно за отдачу баннеров.

Обратите внимание, что ищется человек имеющий опыт в реализации действующей баннерной сети, с аналогичной нагрузкой. В портфолио НЕ обязательно иметь опыт разработки БС для AWS, достаточно участия в разработке высоконагруженной БС, и опыта работы с быстрыми NOT SQL базами данных.

Подробности при личной переписке.

HTMLSQL
14 лет назад
yvladimir
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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