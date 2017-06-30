Разработка бизнес приложений под веб

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки176 просмотров
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Есть необходимость сделать 3 веб приложения.

С ролями, сложными формами ввода, справочниками, взаимодействием с другими системами.

PHP, Yii, PostgreSQL, Oracle. Авторизация ЕСИА.

На каждую задачу по 2 разработчика, итого 6.

Хотелось бы:

- кандидатов из Москвы/области;

- приветствуются готовые сработанные пары;

- умение работать по техзаданию.

 

6 лет назад
Dilom
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
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