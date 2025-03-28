🛠 Задача: Разработка бота для записи на визу Франции (VFS Global)

📌 Что должен уметь бот:

• Постоянно мониторить сайт VFS на наличие свободных слотов на подачу документов.

• Проверять по нескольким городам.

• При появлении слота — автоматически записывать пользователя с одновременной оплатой сервисного сбора.

• Использовать данные для записи из онлайн-таблицы (например, Google Sheets) или собственной БД с интерфейсом для редактирования.

• После успешной записи — отправлять уведомление в Telegram с нужным текстом (по данным из БД).

🧠 Требования:

• Бот должен быть многопоточным.

• Бот должен обходить защиту Cloudflare и капчи, т.к. сайт защищён.

• Выполнять оплату сервисного сбора.

• Работать очень быстро и стабильно, слоты появляются на короткое время.

• Необходима автоматизация всех этапов.

• Наладка и запуск (осуществление первых 5ти записей для проверки) - часть ТЗ.

• Нужна последующая поддержка в течение месяца работы и далее по-необходимости.

• ТЗ написан, предоставим по-запросу отдельно.

🖥 Инфраструктура:

• Нужно подобрать виртуальный сервер и хостинг для развёртывания бота, а так пару других сервисов (анти-капча, прокси) для оплаты Заказчиком.

Ищу разработчика, готового реализовать этот проект под ключ.