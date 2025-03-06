Необходимо интегрировать платежную систему на сайте, разработанном с использованием Laravel. Ожидается настройка и тестирование функционала для обработки платежей.
Разработка бота для записи на визу Франции (VFS Global)
🛠 Задача: Разработка бота для записи на визу Франции (VFS Global)
📌 Что должен уметь бот:
• Постоянно мониторить сайт VFS на наличие свободных слотов на подачу документов.
• Проверять по нескольким городам.
• При появлении слота — автоматически записывать пользователя с одновременной оплатой сервисного сбора.
• Использовать данные для записи из онлайн-таблицы (например, Google Sheets) или собственной БД с интерфейсом для редактирования.
• После успешной записи — отправлять уведомление в Telegram с нужным текстом (по данным из БД).
🧠 Требования:
• Бот должен быть многопоточным.
• Бот должен обходить защиту Cloudflare и капчи, т.к. сайт защищён.
• Выполнять оплату сервисного сбора.
• Работать очень быстро и стабильно, слоты появляются на короткое время.
• Необходима автоматизация всех этапов.
• Наладка и запуск (осуществление первых 5ти записей для проверки) - часть ТЗ.
• Нужна последующая поддержка в течение месяца работы и далее по-необходимости.
• ТЗ написан, предоставим по-запросу отдельно.
🖥 Инфраструктура:
• Нужно подобрать виртуальный сервер и хостинг для развёртывания бота, а так пару других сервисов (анти-капча, прокси) для оплаты Заказчиком.
Ищу разработчика, готового реализовать этот проект под ключ.
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