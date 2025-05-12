Цель:

Создать полнофункциональное решение под ключ для автоматической записи на визу во Францию через VFS Global [https://visa.vfsglobal.com/rus/en/fra/login]. Сервис должен полностью заменять ручную запись: от доступа к сайту до финального подтверждения.

Требуется реализовать:

1. Авторизация и стабильное подключение, несмотря на перегруженность сайта и защитные механизмы (Cloudflare, капча).

2. Мониторинг свободных слотов на подачу документов, по нескольким городам одновременно.

3. Автоматическая регистрация при появлении свободного времени — ввод данных и (по возможности) оплата сервисного сбора.

4. Работа с данными заявителей (используя Google Sheets или свою базу с интерфейсом).

5. Отправка уведомлений о результате (на email, через лог или веб-интерфейс — обсудим).

Технические требования:

* Многопоточная архитектура.

* Обход защиты сайта (капча, Cloudflare и т.д.).

* Устойчивость и быстрая реакция: время реакции на слот — критично.

* Минимум 3–4 тестовые записи как часть сдачи проекта.

* Техническая поддержка не менее 1 месяца после запуска.

* Возможность доводить и масштабировать (обсуждается позже, оплачивается отдельно).

Инфраструктура:

Исполнитель берет на себя настройку и предоставление:

* VPS или выделенный сервер

* Прокси или VPN

* Антикапча-сервисы

Никаких внешних ресурсов от заказчика — всё должно быть настроено исполнителем, для оплаты Заказчиком.

Ищем только разработчика, готового реализовать проект "под ключ".