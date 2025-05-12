Требуется специалист, имеющий опыт работы с Bootstrap не менее пяти проектов на пятой версии. В ответе необходимо предоставить ссылки на выполненные работы до интеграции в систему управления.
Разработка бота для записи на визу Франции (VFS Global)
Цель:
Создать полнофункциональное решение под ключ для автоматической записи на визу во Францию через VFS Global [https://visa.vfsglobal.com/rus/en/fra/login]. Сервис должен полностью заменять ручную запись: от доступа к сайту до финального подтверждения.
Требуется реализовать:
1. Авторизация и стабильное подключение, несмотря на перегруженность сайта и защитные механизмы (Cloudflare, капча).
2. Мониторинг свободных слотов на подачу документов, по нескольким городам одновременно.
3. Автоматическая регистрация при появлении свободного времени — ввод данных и (по возможности) оплата сервисного сбора.
4. Работа с данными заявителей (используя Google Sheets или свою базу с интерфейсом).
5. Отправка уведомлений о результате (на email, через лог или веб-интерфейс — обсудим).
Технические требования:
* Многопоточная архитектура.
* Обход защиты сайта (капча, Cloudflare и т.д.).
* Устойчивость и быстрая реакция: время реакции на слот — критично.
* Минимум 3–4 тестовые записи как часть сдачи проекта.
* Техническая поддержка не менее 1 месяца после запуска.
* Возможность доводить и масштабировать (обсуждается позже, оплачивается отдельно).
Инфраструктура:
Исполнитель берет на себя настройку и предоставление:
* VPS или выделенный сервер
* Прокси или VPN
* Антикапча-сервисы
Никаких внешних ресурсов от заказчика — всё должно быть настроено исполнителем, для оплаты Заказчиком.
Ищем только разработчика, готового реализовать проект "под ключ".
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