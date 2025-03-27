Разработка чат бота

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Закрыт18 заявок233 просмотра

Необходимо разработать чат бота
основные задачи:
-формирование таблицы Excel, Pdf По введенным данным в самом боте ( С фото)
-Автоматическое формирование таблицы -pdf
- база данных таблиц и pdf (Несколько месяцев).
-База данных пользователей, возможность регистрации с разными правами пользователя
- админка
user flow в описании, возможно его корректировка
желательно python

PythonСоздание баз данныхСоздание таблицСоздание чат-ботов
месяц назад
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