Необходимо разработать USB токен для авторизации на сайте. Токен должен выглядеть как тестер зарядки и передавать данные через COM-порт. Также требуется вывод информации на дисплей. Нужно написать код, подобрать железо или использовать готовые решения. Авторизация с сервером осуществляется через Web Serial API из браузера.