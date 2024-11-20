Необходимо внести доработки в интернет-магазин на платформе Битрикс. Ищется специалист с хорошим опытом работы с данной CMS. Подробности и задачи можно найти в ТЗ. Возможность дальнейшего сотрудничества.
Разработка чат-ботов и AR-масок для ВК
Я ищу разработчика для выполнения проекта по созданию чат-ботов и AR-масок для ВК.
Необходимо разработать чат-бота с использованием VK API, Python и JavaScript, создать AR-маску с использованием Spark AR или аналогичных платформ, а также протестировать и доработать функционал.
Требуется опыт работы с API и созданием ботов, умение работать с AR-масками и креативный подход к задачам.
Работа удалённая, сроки выполнения гибкие, оплата по договорённости.
Заявки фрилансеров
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