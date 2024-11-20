Разработка чат-ботов и AR-масок для ВК

Я ищу разработчика для выполнения проекта по созданию чат-ботов и AR-масок для ВК.

Необходимо разработать чат-бота с использованием VK API, Python и JavaScript, создать AR-маску с использованием Spark AR или аналогичных платформ, а также протестировать и доработать функционал.

Требуется опыт работы с API и созданием ботов, умение работать с AR-масками и креативный подход к задачам.

Работа удалённая, сроки выполнения гибкие, оплата по договорённости.